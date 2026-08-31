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Царьград

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Челябинский суд оштрафовал контрактника на 100 тысяч за дропперство

Челябинский суд оштрафовал контрактника на 100 тысяч за дропперство

Челябинский гарнизонный суд вынес приговор контрактнику за передачу банковских карт для обналичивания средств из интернет-казино.

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