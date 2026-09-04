Онищенко рассказал, какие регионы лидируют по продолжительности жизни россиян

В первую тройку вошли Дагестан, Ингушетия и Москва Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в беседе с РИА Новости назвал регионы с самой высокой продолжительностью жизни в стране.
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