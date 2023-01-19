WSJ: СБУ убила переговорщика Киреева из-за подозрения в работе на Россию

Газета The Wall Street Journal, ссылаясь на неназванного сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ), написала о ликвидации финансиста и члена первой делегации Украины на переговорах с российской стороной в конце февраля 2022 года Дениса Киреева.
Газета The Wall Street Journal, ссылаясь на неназванного сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ), написала о ликвидации финансиста и члена первой делегации Украины на переговорах с российской стороной в конце февраля 2022 года Дениса Киреева.
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