360

162 354 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей Сафронов
    Очередное глупое оправдание перед чиновниками ООН, которые саботируют обязательства перед Россией по экспорту удобрен...МИД ответил на об...
  • Eugene69072
    Когда ответит?МИД: Россия ответ...
  • Евгений
    ...любят пошутить.Сто новорожденных...

WSJ: СБУ убила переговорщика Киреева из-за подозрения в работе на Россию

WSJ: СБУ убила переговорщика Киреева из-за подозрения в работе на Россию

Газета The Wall Street Journal, ссылаясь на неназванного сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ), написала о ликвидации финансиста и члена первой делегации Украины на переговорах с российской стороной в конце февраля 2022 года Дениса Киреева.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх