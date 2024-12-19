ВВС Израиля нанесли удары по нескольким ТЭС в столице Йемене Сане и НПЗ Рас-эль-Исса в Ходейде. Незадолго до авиаударов в Тель-Авиве была сбита баллистическая ракета, запущенная с территории Йемена.
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ВВС Израиля нанесли удары по нескольким ТЭС в столице Йемене Сане и НПЗ Рас-эль-Исса в Ходейде. Незадолго до авиаударов в Тель-Авиве была сбита баллистическая ракета, запущенная с территории Йемена.
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