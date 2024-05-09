Офицер Нацгвардии назвал срок победы Украины над Россией

Офицер Нацгвардии: в одиночку Украина «победит Россию» лишь за 100 лет! Офицер украинской Нацгвардии Максим Таран заявил британской газете The Guardian, что Украине потребуется 100 лет, чтобы «победить Россию» без помощи Запада.