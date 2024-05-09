Офицер Нацгвардии назвал срок победы Украины над Россией

Офицер Нацгвардии: в одиночку Украина «победит Россию» лишь за 100 лет! Офицер украинской Нацгвардии Максим Таран заявил британской газете The Guardian, что Украине потребуется 100 лет, чтобы «победить Россию» без помощи Запада.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии