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Газета.ру

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Грефа избрали главой Российско-Индийского делового совета

Грефа избрали главой Российско-Индийского делового совета

Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф возглавил Российско-Индийский деловой совет. Об этом сообщила пресс-служба компании.

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