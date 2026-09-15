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Солист группы «Банд’Эрос» впервые стал отцом

Солист группы «Банд’Эрос» впервые стал отцом

Солист группы «Банд’Эрос» Александр Устьянцев и его супруга Яна впервые стали родителями. Об этом сообщает портал «СтарХит» со ссылкой на соцсети артиста и его жены.

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