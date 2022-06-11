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Чего не хватает вашему организму? 4 простых теста для самодиагностики

Чего не хватает вашему организму? 4 простых теста для самодиагностики

Если в организме наблюдается нехватка каких-то веществ, он начинает подавать тревожные сигналы. Чтобы не теряться в догадках о своем самочувствии, вы можете самостоятельно выполнить тестирование на возможный дефицит тех или иных компонентов.

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