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Операция «Ликвидация»: боевикам ВСУ не суждено вернуться из Курской области

Операция «Ликвидация»: боевикам ВСУ не суждено вернуться из Курской области

Сегодня 15K прочитали Вчера вечером бывший президент Украины Зеленский, комментируя курскую авантюру ВСУ, сказал, что «украинская армия умеет удивлять».

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Комментарии
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sorsw
Насчёт всу - это понятно. А вот наёмники и вояки других стран-противников, пришедшие вновь на Русские земли, независимо от государственности, должны точно остаться в земле в качестве удобрения... Чтобы другие помнили историю и куда ходить не следует...
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19 час.
ч
чвсатпкьл
(обещания начальника Генерального штаба Валерия Герасимова президенту Путину разгромить вторгшиеся в Курскую область группировку ВСУ жизни боевиков из этой обреченной на уничтожение банды не стоят и ломаного гроша) так успех любой войны, в том числе и любой локальной операции зависит не от клятв и утверждений, а в пятикратном подавляющем превосходстве над противником в личном составе и вооружениях. А где их взять?  А там вошло тысяча хохлов и  сними не могут справится. Это не СВО, а операция черепаха медлительность которой вместо молниеносных ударов удивляет.🤣😂
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19 час.
Александр Котов
Герасимов еще не доложил ВВП что киев взят?
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17 час.

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