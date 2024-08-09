Операция «Ликвидация»: боевикам ВСУ не суждено вернуться из Курской области

Насчёт всу - это понятно. А вот наёмники и вояки других стран-противников, пришедшие вновь на Русские земли, независимо от государственности, должны точно остаться в земле в качестве удобрения... Чтобы другие помнили историю и куда ходить не следует...

ч

чвсатпкьл

(обещания начальника Генерального штаба Валерия Герасимова президенту Путину разгромить вторгшиеся в Курскую область группировку ВСУ жизни боевиков из этой обреченной на уничтожение банды не стоят и ломаного гроша) так успех любой войны, в том числе и любой локальной операции зависит не от клятв и утверждений, а в пятикратном подавляющем превосходстве над противником в личном составе и вооружениях. А где их взять? А там вошло тысяча хохлов и сними не могут справится. Это не СВО, а операция черепаха медлительность которой вместо молниеносных ударов удивляет.🤣😂