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Мембрана удаляет почти весь аммонийный азот из стоков за 1,2 минуты

Мембрана удаляет почти весь аммонийный азот из стоков за 1,2 минуты

Аммиак в сточных водах — одна из главных проблем для канализационных станций. Попадая в реки и водоёмы, он поглощает кислород, провоцирует бурный рост водорослей (так называемую эвтрофикацию) и уничтожает водную жизнь.

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