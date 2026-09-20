Мембрана удаляет почти весь аммонийный азот из стоков за 1,2 минуты

Аммиак в сточных водах — одна из главных проблем для канализационных станций. Попадая в реки и водоёмы, он поглощает кислород, провоцирует бурный рост водорослей (так называемую эвтрофикацию) и уничтожает водную жизнь.
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