Военная прокуратура нашла признаки мошенничества в «Безопасном городе»

В ноябре Главная военная прокуратура направила в Военно-следственное управление Следственного комитета по Москве материалы проверки бюджетных расходов на НИОКР «Разработка единых стандартов, функциональных, технических требований и прогнозно-аналитических решений аппаратно-программного комплекса (АПК) «Безопасный город» .
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