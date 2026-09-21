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ФедералПресс

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США чуть не спровоцировали ядерную войну, вынуждая всплыть подлодку Москвы

США чуть не спровоцировали ядерную войну, вынуждая всплыть подлодку Москвы

МОСКВА, 21 сентября, ФедералПресс. На протяжении всей холодной войны Соединенные Штаты и Советский Союз вели подводную гонку вооружений, стремясь разработать более незаметные и смертоносные субмарины.

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