Синоптик Голубев рассказал о погоде в Москве в конце сентября

В конце сентября в Москве ожидается температура, слегка превышающая норму для этого периода. Об этом сообщил РИА «Новости» начальник краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ХЛ Kp.ru: Дрожжина п...
- Жители Алешек, по...
- Профессор Сафонов...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым