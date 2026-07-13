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Двое мужчин утонули за выходные в Курганской области

Двое мужчин утонули за выходные в Курганской области

В водоемах Курганской области произошло два несчастных случая. По предварительным данным, следователи регионального СК проводят проверки по фактам гибели двух человек в Кетовском и Шумихинском округах, сообщил URA.

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