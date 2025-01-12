Глава Росмолодёжи Гуров осудил чиновника, накричавшего на волонтёров на Кубани

Глава Росмолодёжи Григорий Гуров назвал недопустимым поведение замминистра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Сергея Урайкина, который нецензурно выражался в отношении волонтёров, помогающих устранять последствия разлива мазута в Чёрном море.
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