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Глава Росмолодёжи Гуров осудил чиновника, накричавшего на волонтёров на Кубани

Глава Росмолодёжи Гуров осудил чиновника, накричавшего на волонтёров на Кубани

Глава Росмолодёжи Григорий Гуров назвал недопустимым поведение замминистра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Сергея Урайкина, который нецензурно выражался в отношении волонтёров, помогающих устранять последствия разлива мазута в Чёрном море.

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