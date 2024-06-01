Котлеты по-мегрельски: готовятся из курицы, но получаются сочнее мясных

Приготовление вкусных и сочных котлет может быть простым и быстрым процессом. Из курицы котлеты лучше всего делать по-мегрельски, с добавлением обжаренных в специях овощей и ароматного копченого сулугуни.
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