Steak Lovers
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Steak Lovers

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Котлеты по-мегрельски: готовятся из курицы, но получаются сочнее мясных

Котлеты по-мегрельски: готовятся из курицы, но получаются сочнее мясных

Приготовление вкусных и сочных котлет может быть простым и быстрым процессом. Из курицы котлеты лучше всего делать по-мегрельски, с добавлением обжаренных в специях овощей и ароматного копченого сулугуни.

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