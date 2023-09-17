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Коган о прокатах: «Наибольшую готовность продемонстрировали спортивные пары, однако все будут подходить к пику формы в разное время»

  16-17 сентября фигуристы сборной России представили короткие и произвольные программы на арене «Мегаспорт» в Москве.

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