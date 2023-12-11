Жители Симферополя останутся без газа на полторы недели

Га этой неделе абоненты «Крымгазсети» в Симферополе останутся без голубого топлива. Как сообщили в ГУП, ограничения в подаче газа связаны с проведением ремонтно-восстановительных работ на газопроводах низкого и среднего давления.
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