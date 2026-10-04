Всего восемь мостов, которые интересуют Россию: объяснение эксперта Онуфриенко

Эксперт Онуфриенко объяснил, какие восемь мостов на Украине прежде всего интересуют Россию.По его словам, массированные удары Украины по тылам России в этом году убрали все ограничения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Москва обогнала В...
- Госдума отклонила...
- Минпросвещения вв...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым