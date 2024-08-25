Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Что известно о россиянах, погибших из-за оползня на Пхукете. Жили в Таиланде 13 лет, хотели пожениться

Что известно о россиянах, погибших из-за оползня на Пхукете. Жили в Таиланде 13 лет, хотели пожениться

Генконсульство: установлены личности россиян, погибших на Пхукете из-за оползня В Таиланде погибли 38-летний Евгений Батурин и 36-летняя Екатерина Забавская из Владивостока.

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