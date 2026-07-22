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Морган о словах Роджерса, что «Челси» – крупнейший клуб Лондона»: «Он не лучший даже в Западном Лондоне. «Брентфорд» финишировал выше в АПЛ»

Британский телеведущий и болельщик « Арсенала » Пирс Морган отреагировал на слова Моргана Роджерса , назвавшего «Челси» крупнейшим клубом Лондона .

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