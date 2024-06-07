В России предложили сделать вино более доступным

По словам эксперта, сейчас большая часть продукта не попадает в востребованный ценовой сегмент На ПМЭФ гендиректор Ассоциации производителей игристых вин Анатолий Корнеев предложил отменить НДС на вино, чтобы сделать его более доступным.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии