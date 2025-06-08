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Пушков согласился с отцом Маска и назвал ошибкой его конфликт с Трампом

Пушков согласился с отцом Маска и назвал ошибкой его конфликт с Трампом

Глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков 8 июня согласился с мнением отца американского предпринимателя Илона Маска Эррола, заявив, что Маск ошибся, вступив в конфликт с президентом США Дональдом Трампом.

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