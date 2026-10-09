Медведев об итоговом: «У меня не столько желание там быть, сколько туда попасть – потому что это значит, что ты провел хороший сезон»

Даниил Медведев рассказал, что он стремится попасть на итоговый турнир ATP в Турине в этом году. После того, как Янник Синнер досрочно завершил сезон, россиянин идет седьмым в чемпионской гонке.
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