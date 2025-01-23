В Госдуме призвали Трампа не играть в ультиматумы с Россией

МОСКВА, 23 января, ФедералПресс. Заместитель председателя Государственной думы России Петр Толстой 23 января сделал заявление в адрес президента США Дональда Трампа, предупредив его о том, что попытки выставления ультиматумов России могут обернуться серьезными последствиями.