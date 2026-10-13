Нарколог Казанцев предупредил о последствиях запрета вейпов для подростков

Врач-психиатр и нарколог Алексей Казанцев рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда», что запрет продажи вейпов людям, родившимся после 2009 года, может привести к развитию нелегального рынка и усилить интерес подростков к запрещённой продукции.