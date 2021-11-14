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Антиваксер = курильщик. Нагнули армию курильщиков, нагнут легко и антиваксеров

Антиваксер = курильщик. Нагнули армию курильщиков, нагнут легко и антиваксеров

Курильщик. Раньше был в большинстве, курил где угодно, даже в самолетах. Везде почет и уважение, воспевание в культуре и искусстве.

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Комментарии
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Алексей Сафронов
И что, разве вывод о том, что меньшинство должно подчиняться Законам большенства, не есть аксиома общественного существования?!
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13 час.
Алексей Сафронов
Горыныч
Заeбётecь xyй cocать, a нe вакцинирoвaть.
Будь скромнее Горыныч, не надо хвастаться своими позорными увлечениями!
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1
12 час.
LiapaNNZ Фамилия
Это ещё вакцинированных на ревакцинацию не гоняли...
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10 час.

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