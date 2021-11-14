Антиваксер = курильщик. Нагнули армию курильщиков, нагнут легко и антиваксеров
Курильщик.
Раньше был в большинстве, курил где угодно, даже в самолетах. Везде почет и уважение, воспевание в культуре и искусстве.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
И что, разве вывод о том, что меньшинство должно подчиняться Законам большенства, не есть аксиома общественного существования?!
Заeбётecь xyй cocать, a нe вакцинирoвaть.
Будь скромнее Горыныч, не надо хвастаться своими позорными увлечениями!
Это ещё вакцинированных на ревакцинацию не гоняли...
Свежие комментарии