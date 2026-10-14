ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет Благодаря нововведениям родители смогут чаще предъявлять свидетельства о рождении своих детей в мессенджере "МАКС".
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