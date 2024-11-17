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Компания вырубила и не восстановила лес в Киржачском районе

Компания вырубила и не восстановила лес в Киржачском районе

Проведения работ по лесовосстановлению добивались через суд.ООО «Афанасово» обязали восстановить лес в Киржачском районе Владимирской области.

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