США не прекращали доступ Украины к системе Starshield для военных целей, заявил Дональд Трамп. Кремль не подтверждает информацию об отключении Starlink и прекращении обмена разведданными, сообщает пресс-секретарь Дмитрий Песков.
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