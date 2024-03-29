Болтон допустил выход США из НАТО при переизбрании Трампа

АндрейБорков

Вся эта информация типа США выйдут из НАТО при победе Трампа, все это пока сказки и фантазии, не более того. Не удивлюсь, если Трамп победит, а после этого США из НАТО не выйдут, а наоборот, сделают какой ни будь "финт ушами", возьмут своих Гей-ропейских подшакальников за яйца, прищемят их и потребуют усилить и углубить "атлантическую сплоченность". Гей-ропа, естественно, усилит и углубит, а куда ей деваться. А тот же Трамп раком всех этих Макронов с Шольцами поставит и будет им диктовать что делать, как делать и когда делать. Трамп намного хитрее, пронырливей и изощренней этого маразматика Жоры Бидона.