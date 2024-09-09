После израильских авиаударов по Сирии погибли четверо жителей

Глава Минздрава Сирийской Арабской Республики Махер Юнес проинформировал о последствиях, которые возникли из-за нацеленной на центральную часть государства и регион Хама атаки израильских Военно-Воздушных сил.
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