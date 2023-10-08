В Сети появились кадры убийства пермского бизнесмена

Он пытался убежать от убийцы.В Сети появилось видео убийства пермского бизнесмена Александра Лукова. На кадрах видно, как мужчина в маске заходит за ним в бар, а через некоторое время раненый предприниматель выбегает из заведения.
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