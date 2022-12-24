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Глава РХБЗ Кириллов: США переносят биоисследования с Украины в другие страны

Глава РХБЗ Кириллов: США переносят биоисследования с Украины в другие страны

Американские власти спешно переносят все биологические проекты, которые не успели завершить на Украине, в страны Центральной Азии и Восточной Европы, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

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