Американские власти спешно переносят все биологические проекты, которые не успели завершить на Украине, в страны Центральной Азии и Восточной Европы, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.
Американские власти спешно переносят все биологические проекты, которые не успели завершить на Украине, в страны Центральной Азии и Восточной Европы, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.
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