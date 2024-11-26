Новости: Севаст...
ГлавнаяНовостиПредложить / Прод...Книга жалоб
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости: Севастополь, Крым, Россия

1 465 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АЛЕКСАНДР Крымский
    Где это такие зарплаты клоуны?В Госдуме пожалов...
  • АЛЕКСАНДР Крымский
    Ишаки и ишачки из узбекии и таджикии этим пользуются на раз. Они знают наши законы лучше нас.«Если в семье поя...
  • Vasiliy Belokurov
    Установите хорошие зарплаты и никого искать не придется, сами найдутся!!!!!!!!!!!!Правительство РФ ...

В Госдуме заинтересовались ростом цен на картофель

Заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный обратился в Генпрокуратуру РФ и Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой проверить обоснованность цен на картофель в магазинах.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх