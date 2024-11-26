В Госдуме заинтересовались ростом цен на картофель

Заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный обратился в Генпрокуратуру РФ и Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой проверить обоснованность цен на картофель в магазинах.
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