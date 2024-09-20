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«Ночной охотник» не дремлет! Лучшее видео из зоны СВО

«Ночной охотник» не дремлет! Лучшее видео из зоны СВО

Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28нм «Ночной охотник» нанес удар авиационными средствами поражения по скоплению живой силы и бронированной техники подразделений боевиков ВСУ в приграничном районе Курской области.

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