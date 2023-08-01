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Бурунов довел до слез блогера Аню Покров: «Его вымораживают тиктокеры»

Бурунов довел до слез блогера Аню Покров: «Его вымораживают тиктокеры»

Блогер Аня Покров призналась, как однажды разочаровалась в общении с актером Сергеем Буруновым. Звезда сериала «Полицейский с Рублевки», который много лет озвучивал роли голливудского актера Леонардо Ди Каприо, оказался совсем не таким, как в кино.

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