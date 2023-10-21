В Жердевском округе в ДТП пострадали шесть человек

На 550 километре трассы Р-22 «Каспий» в Жердевском округе 52-летний автомобилист на "Dodge Caravan SE", совершая обгон, не убедился в безопасности маневра и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с движущимся автомобилем "Лада Веста", которым управлял 35-летний мужчина.