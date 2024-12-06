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«Первый шаг к МиГ-35»: Пилотажная группа «Стрижи» получила глубоко модернизированные истребители МиГ-29СМТ

«Первый шаг к МиГ-35»: Пилотажная группа «Стрижи» получила глубоко модернизированные истребители МиГ-29СМТ

Новый МиГ-29СМТ, пока без окраскиАвиационная группа высшего пилотажа «Стрижи» продолжит пилотировать на истребителях МиГ-29, но уже глубоко модернизированных.

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