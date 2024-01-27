Американская газета: Планы США по Украине не предусматривают возвращения утраченных территорий

Одной из причин, по которой конгрессмены-республиканцы блокируют выделение помощи Киеву является отсутствие у администрации Байдена какой-либо стратегии в отношении того, зачем вообще нужна Штатам Украина и, главное, что делать с этой страной не просто в период военного конфликта, а после его завершения.