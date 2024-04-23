Мэр Барнаула отметил девелопера, который решил облагородить территорию за свой счет

Вячеслав Франк выразил надежду, что начинание поддержат и другие представители бизнеса Известный барнаульский застройщик, компания "Мой Дом", первой в городе взялась за реализацию соглашения по благоустройству территории.
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