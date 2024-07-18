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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алексей Святченко: «Работаем над второй оценкой, чтобы попадать на пьедестал. Думаем уже насчет идей для программ олимпийского сезона»

Павлова и Святченко выступают за сборную Венгрии. – Цель на новый сезон – попасть в топ-3? Святченко: Думаю, это цель всех тренеров уже, чтобы нас подвести к стартам.

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