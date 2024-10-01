Песошин представителям старшего поколения: Вы заложили фундамент процветания РТ

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин поздравил живущих в республике представителей старшего поколения с Международным днем пожилых людей от имени Правительства РТ и от себя лично, выразив им глубокую признательность.
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