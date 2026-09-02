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ПОКРОВСКОЕ-СТРЕШНЕВО

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Собянин: врачи из ЯНАО и Якутии повысили квалификацию в столице

Кадровый центр московского Департамента здравоохранения уже принял специалистов и управленческие команды более чем из 30 российских регионов, сообщил Сергей Собянин.

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