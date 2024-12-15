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«Сент-Луис» выменял Фаулера и выбор в 4-м раунде драфта у «Анахайма», отдав Биакабутуку и выбор во 2-м раунде

«Дакс» получили в сделке защитника Джереми Биакабутуку и выбор во 2-м раунде драфта-2027.  33-летний Фаулер уже дебютировал за новую команду в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Далласом» (1:2 ОТ).

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