Британская Колумбия: чем грозит американцам гигантский разлом

В Британской Колумбии обнаружен разлом, угрожающий миллионам американцев.Ученые обнаружили новый разлом в Британской Колумбии, который потенциально может спровоцировать землетрясение магнитудой до 7,6 баллов и вызвать цунами.
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