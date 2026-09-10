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Царьград

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Milenio: В Мексике изъяли 2,5 тыс. телефонов из тюремных кол-центров

Milenio: В Мексике изъяли 2,5 тыс. телефонов из тюремных кол-центров

Мексиканские власти изъяли 2,5 тыс. телефонов из тюрем, используемых для мошенничества. В ходе многочисленных обысков найдены также модемы и наркотики.

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