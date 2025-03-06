800 млрд евро на оборону ЕС: Пушков о "глобалистской элите" и милитаризации

Сенатор Алексей Пушков назвал планы ЕС и Британии по выделению 800 млрд евро на оборону попыткой сохранить власть постнациональной глобалистской элиты, скрывая это под необходимостью поддержки Украины и противостояния России.
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