Немкин: РКН технологически может начать блокировать звонки через мессенджеры

Роскомнадзор технологически может начать блокировать звонки через мессенджеры, если они будут нарушать требования российского законодательства в рамках борьбы с мошенничеством, которая сегодня активно ведётся в нашей стране, заявил в беседе с RT член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.