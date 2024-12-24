Немкин: РКН технологически может начать блокировать звонки через мессенджеры

Роскомнадзор технологически может начать блокировать звонки через мессенджеры, если они будут нарушать требования российского законодательства в рамках борьбы с мошенничеством, которая сегодня активно ведётся в нашей стране, заявил в беседе с RT член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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