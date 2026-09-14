Война началась якобы из-за ослабления Украины в период президентства Виктора Януковича. Об этом в ходе дискуссии в Киеве на форуме YES заявил известный своим пристрастием к алкоголю глава МИД Польши Радослав Сикорский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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