Война началась якобы из-за ослабления Украины в период президентства Виктора Януковича. Об этом в ходе дискуссии в Киеве на форуме YES заявил известный своим пристрастием к алкоголю глава МИД Польши Радослав Сикорский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».